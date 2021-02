Leichtathletik : Mihambo siegt erneut - Blech wird Zweiter mit dem Stab

Die zweimalige „Sportlerin des Jahres“ Malaika Mihambo übertraf zwar noch nicht die Sieben-Meter-Marke, gewann dennoch in Berlin wie zuvor in Düsseldorf. In Topform präsentierte sich erneut Stabhochspringer Torben Blech, der mit 5,80 Meter Zweiter wurde.

Berlin | Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo und Stabhochsprung-Aufsteiger Torben Blech sind beim Hallen-Meeting Istaf Indoor in Berlin die herausragenden deutschen Leichtathleten gewesen. Die 27 Jahre alte Athletin von der LG Kurpfalz steigerte sich bei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.