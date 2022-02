Istaf Indoor : Mihambo verpasst Sieg - Duplantis scheitert an Weltrekord

Olympiasiegerin Mihambo muss bei ihrem Einstand auf der Weitsprunganlage zwei Mitbewerberinnen den Vortritt lassen. Stabhochspringer Duplantis macht es spannend.

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist mit einem dritten Rang in ihre kurze Hallensaison gestartet. Beim Istaf Indoor in Berlin musste sich die 28-Jährige von der LG Kurpfalz vor 1500 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena in ihrer Paradedisziplin bei einer Weite von 6,66 Metern der Schwedin Khaddi Sagna mit 6,68 Metern sowie Merle Homeier (eben...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.