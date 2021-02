Deutsches Weitsprung-Ass : Mihambo zu Olympia-Gold: „Prinzipiell ist es das Ziel“

Die Olympischen Spiele in Tokio sind ihr großes Ziel. Wegen der Unabwägbarkeiten in der Pandemie hat Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo sie aus Selbstschutz in den Hinterkopf verbannt.

Berlin | Malaika Mihambo hat ihr Tempo beschleunigt, um Fahrt in Richtung der Olympischen Spiele in Tokio aufzunehmen. „Es ist nicht so schwierig, wie ich es mir gedacht habe“, sagte die Weitsprung-Weltmeisterin nach dem Sieg beim Istaf Indoor der Leichtathle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.