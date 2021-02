Alpine Ski-WM : Mit Silber-Schub: Ski-Asse um Dreßen heiß auf Abfahrt

Romed Baumanns Sensationsfahrt im Super-G beflügelt das ganze deutsche Speed-Team. Schon am Sonntag steht die Abfahrt an - in der der 35-Jährige noch stärker ist. Und auch Rückkehrer Thomas Dreßen hinterlässt im Training einen vielversprechenden Eindruck.

Cortina d’Ampezzo | Bester Laune und voller Zuversicht standen Romed Baumann und Thomas Dreßen im sonnendurchfluteten Zielraum der Vertigine und erzählten. Von Baumanns sensationeller Silber-Fahrt im Super-G. Vom kleinen Sektempfang, den der 35-Jährige nach seiner Rückk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.