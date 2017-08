Ironman in Hamburg : Mitfavorit Raelert muss Start erkrankt absagen

Hamburg (dpa) – Die Ironman-Premiere in Hamburg findet am Sonntag ohne den Mitfavoriten Michael Raelert statt. Der Rostocker musste am Freitag seine Teilnahme an dem Wettkampf, der als Qualifikation für die Triathlon-WM auf Hawaii gilt, kurzfristig wegen Fiebers absagen.