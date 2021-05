Tennis-ATP-Turniere : Moraing scheitert an Djokovic - Altmaier in Parma

Trotz einer starken Leistung hat Tennisprofi Mats Moraing beim ATP-Turnier in Belgrad eine Überraschung gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic verpasst.

Belgrad | Der 28-Jährige aus Mülheim an der Ruhr musste sich am Dienstag in der zweiten Runde dem serbischen Lokalmatadoren und Topfavoriten mit 2:6, 6:7 (4:7) geschlagen geben, forderte Djokovic aber immerhin 1:40 Stunden lang. Am Tag zuvor hatte Moraing beim 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 gegen Jegor Gerassimow aus Belarus seinen ersten Sieg bei einem ATP-Turnier gef...

