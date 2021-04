Motorsport : MotoGP in Portugal: Quartararo gewinnt bei Marquez-Comeback

Der französische Motorrad-Pilot Fabio Quartararo (Yamaha) hat mit seinem Sieg beim Grand Prix von Portugal die Führung in der MotoGP-WM-Wertung übernommen.

Portimão | Komplettiert wurde das Podium beim ersten Europa-Rennen der Saison 2021 am Sonntag in Portimao durch den Italiener Francesco Bagnaia (Ducati) und den spanischen Titelverteidiger Joan Mir (Suzuki). Ex-Weltmeister Marc Marquez (Honda) nahm am Wochenende erstmals nach 265 Tagen verletzungsbedingter Abwesenheit wegen eines Oberarmbruches wieder an eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.