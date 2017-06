Rennsport-Klassiker : 24 Stunden von Le Mans: Mythos mit blassem Glanz

Die 24h von Le Mans gelten nach wie vor als legendäres Motorsport-Rennen. Doch der Mythos bröckelt ein wenig, was vor allem am Audi-Ausstieg liegt. Damit kommt es in diesem Jahr zum Duell von zwei Teams.