DTM : Akute Blinddarmentzündung: Audi-Pilot Green fällt aus

Misano (dpa) – Audi-Pilot Jamie Green wird den fünften und sechsten Lauf des Deutschen Tourenwagens Masters (DTM) im italienischen Misano verpassen. Neun Tage vor seinem 37. Geburtstag musste sich der Brite einer Blinddarmoperation unterziehen.

von dpa

06. Juni 2019, 14:45 Uhr

«Die Symptome sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch plötzlich aufgetreten. Wir alle wünschen Jamie eine schnelle Genesung. An diesem Wochenende ist er aber definitiv noch nicht wieder einsatzbereit», sagte Audi-Motorsportchef Dieter Gass. Green selbst grüßte über Twitter vom Krankenbett aus.

Das Cockpit von Green, der beim letzten Lauf in Zolder den dritten Platz belegt hatte, übernimmt Pietro Fittipaldi. Der 22 Jahre alte Enkel des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi sollte ursprünglich nicht in Misano an den Start gehen, da er als Test- und Reservefahrer beim Haas-Formel-1-Team vorgesehen war.

«Für uns ist Pietro die beste Lösung», sagte Gass. «Er kennt das Auto und hat bei seinen ersten beiden Einsätzen in der DTM starke Leistungen gezeigt.» Der Rookie fuhr in den bisherigen vier Läufen zwei Mal in die Punkte und erzielte zudem am Auftaktwochenende in Hockenheim einen Rundenrekord.