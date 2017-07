Stadtkurs : DTM: BMW-Pilot Martin gewinnt Quali auf dem Norisring

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Von Platz drei startet BMW-Fahrer Bruno Spengler in das Rennen am Nachmittag (13.30 Uhr). Für Martin ist es die erste Pole Position in dieser Saison des Deutschen Tourenwagen Masters. In der Gesamtwertung liegt der Mindener Rast derzeit einen Punkt vor dem Mercedes-Piloten Lukas Auer aus Österreich, der als Fünfter auf dem Norisring startet.

von dpa

erstellt am 01.Jul.2017 | 12:45 Uhr