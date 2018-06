Kritik von Berger : DTM: Pole Position für Mercedes-Pilot Auer in Budapest

Mercedes-Fahrer Lucas Auer startet beim Sonntagsrennen des Deutschen Tourenwagen Masters in Budapest von Position eins.

von dpa

03. Juni 2018, 13:23 Uhr

Der 23 Jahre alte Österreicher war in einem von Mercedes dominierten Qualifying rund zwei Stunden vor dem Rennstart (13.30) der schnellste von den 18 DTM-Fahrern. Von Rang zwei geht auf dem Hungaroring sein Markenkollege Pascal Wehrlein in den sechsten Saisonlauf. Auch die die Startplätze drei bis fünf holten Piloten des Stuttgarter Autobauers. Titelverteidiger René Rast geht im Audi von Rang sechs ins Rennen. Bester BMW-Pilot war in der Qualifikation Timo Glock mit Startplatz acht.

Schon am Samstag hatte beim dritten von zehn Rennwochenenden der DTM-Saison Mercedes dominiert: Paul di Resta gewann vor Auer. Audi-Pilot Nico Müller erreichte Rang drei, alle sechs BMW-Fahrer verpassten eine Top-Ten-Platzierung und damit die Punkteränge.

Indes reagierte DTM-Chef Gerhard Berger mit Enttäuschung auf ein entscheidendes Überholmanöver zwischen zwei Mercedes-Piloten im Samstagsrennen. «Das ist meiner Meinung nach ein Rückschlag für die DTM und für mich ein Schlag ins Gesicht. Ich war der Meinung, solche Spielereien sind vorbei», sagte Berger der Deutschen Presse-Agentur.

Auer, der Bergers Neffe ist, war im ersten Lauf des Wochenendes am Samstag in Führung liegend von seinem Markenkollegen Paul die Resta in der 22. Runde überholt worden. Der Schotte hatte anschließend gewonnen, der Österreicher Auer wurde Zweiter. Auer zeigte in der Situation keine Gegenwehr und fuhr in der Runde auffällig langsam.

«Es gab definitiv keine Teamorder», versicherte jedoch Mercedes-Teamchef Ulrich Fritz. Die Piloten würden solche Situationen untereinander regeln. Auer zeigte sich nicht verärgert und sprach von einem normalen Vorgang.