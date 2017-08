Pole Position für Glock : DTM-Qualifikation: BMW sichert sich die vier Top-Plätze

Rennfahrer Timo Glock geht zum dritten Mal in seiner Karriere von Startplatz eins in ein DTM-Rennen. Der BMW-Pilot sicherte sich in der Qualifikation für das Samstags-Rennen (14.45) in Zandvoort die Pole Position vor seinen Markenkollegen Augusto Farfus, Marco Wittmann und Maxime Martin.