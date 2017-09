Dreifacherfolg für Audi : Ekström holt ersten Saisonsieg in der DTM

vergrößern 1 von 2 Foto: Uwe Anspach 1 von 2

Rennfahrer Mattias Ekström hat im ersten DTM-Rennen der Saison ohne die abgeschafften Zusatzgewichte seine Führung in der Gesamtwertung ausgebaut und einen großen Schritt in Richtung seiner dritten Meisterschaft gemacht.

Angeführt von dem Schweden gelang Audi auf der Rennstrecke in Spielberg ein Dreifacherfolg. Der Brite Jamie Green kam auf Rang zwei vor dem Schweizer Nico Müller. «Wahnsinn. Super Rennen», lobte Audis DTM-Chef Dieter Gass. «Wir haben lange genug gekämpft. Zweimal haben wir schon gedacht, wir haben gewonnen», erinnerte Ekström in der ARD an verpasste Rennsiege in dieser Saison. «Am Ende ist es wichtig, viele gute Punkte zu sammeln.»

Nach dem 15. von 18 Rennen hat der Schwede nun 162 Punkte. Weil Green als neuer Zweiter der Gesamtwertung aber 134 Punkte hat, kann Ekström den dritten DTM-Titel seiner Karriere frühestens im Samstags-Rennen auf dem Hockenheimring perfekt machen. Mercedes-Pilot Lucas Auer kam im Rennen nicht über Platz acht hinaus und rutschte mit insgesamt 131 Punkten auf Rang drei ab.

Der Brite Green sah am Samstag nach seiner Pole Position lange wie der sichere Sieger aus, wurde von Ekström zwei Runden vor Schluss aber noch ohne große Gegenwehr überholt. «Er war ein bisschen schneller», sagte Green. «Ich hätte natürlich lieber gewonnen.»

Hinter dem Audi-Trio landete Robert Wickens auf Platz vier. Der Mercedes-Fahrer aus Kanada profitierte von einem guten Start und gab den gewonnen Rang nicht mehr an seinen Verfolger Marco Wittmann im BMW zurück. Der Titelverteidiger aus Franken, der durch den abgeschafften Ballast einen Gewichtsvorteil von 20 Kilogramm abgeben musste, machte in der Gesamtwertung zwar einen Platz gut und ist drei Rennen vor dem Saisonende Vierter. Sein Rückstand auf Ekström vergrößerte sich aber um 15 Zähler auf jetzt 37 Punkte.

In den ersten 14 Saisonrennen gab es in der Tourenwagen-Serie noch Gewichte, die je nach Rundenzeiten im Auto montiert werden mussten. Damit sollte für mehr Ausgeglichenheit zwischen den drei Marken gesorgt werden. Nach vielen Debatten änderte die DTM vor dem Wochenende in Österreich die Regeln und schaffte die Gewichte ab.

