Motorrad-Superstar : Freigabe für Rossi-Comeback - Auf Krücken zur Strecke

21.Sep.2017

Der insgesamt neunmalige Motorrad-Weltmeister aus Italien bestand an der Rennstrecke in Alcañiz den obligatorischen Medizincheck durch die Ärzte der MotoGP. Rossi darf damit am Freitag am ersten Freien Training antreten. Der 38-Jährige hatte sich die Unterschenkelfrakturen bei einem Enduro-Unfall zugezogen.

Rossi wurde in einer Kombi-Limousine auf dem Gelände des MotorLands Aragón vorgefahren. Gut gelaunt stieg er aus dem Wagen, nahm eine Krücke, humpelte zum Truck seines Yamaha-Teams und mühte sich mithilfe des Geländers die sechs Stufen hinauf zum Eingang. Das rechte Bein steckte in einem Kompressionsstrumpf.

Ob er tatsächlich auch am Sonntag beim Rennen starten wird, ist trotz der Freigabe durch die Ärzte offen. Rossi hatte seine Testrunden am Montag und Dienstag in Misano nicht mit seiner Rennmaschine absolviert. Diese sei eine viel größere Herausforderung, hatte er betont. Sollte Rossi doch nicht starten können, wird er durch Michael van der Mark ersetzt. Bislang verpasste Rossi lediglich den Großen Preis von San Marino in Misano.

