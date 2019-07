DTM in den Niederlanden : Glückloser Glock: «Versuchen Assen als Neustart»

Berlin (dpa) – Für BMW-Pilot Timo Glock ist der Start in die zweite Hälfte des Deutschen Tourenwagen Masters ein persönlicher Neubeginn.

«Wir versuchen Assen als Neustart. Bisher sind wir fast jedes Wochenende so angegangen», sagte der frühere Formel 1-Pilot der Deutschen Presse-Agentur vor dem fünften Rennwochenende im niederländischen Assen.

Der 37-Jahre alte Wahl-Schweizer ist nach seiner besten Saison im vergangenen Jahr, die er auf dem fünften Gesamtrang abschloss, derzeit nicht vom Glück verfolgt. Obwohl er in vier von acht Rängen in die Punkte fuhr, belegt Glock mit 23 Zählern nur den zwölften Rang.

«Ich bin zur falschen Zeit an der falschen Stelle. Beim Auftakt in Hockenheim war ich in beiden Rennen jeweils auf Podiumskurs, ehe irgendetwas passiert. Das sind Dinge, die ich nicht ändern kann», sagt der zweifache Familienvater, dem unverschuldete Unfälle ein besseres Abschneiden verhindertem.

Da die DTM zum ersten Mal auf dem TT Circuit rund 50 Kilometer von der deutschen Grenze gastiert, rechnet sich Glock für sein 103. und 104. Rennen in der Tourenwagenserie Erfolgschancen aus. Denn an fehlender Geschwindigkeit lag es nicht, dass die Podiumsplätze bisher ausblieben.

Auch die neue Farbe des Fahrzeugs anstatt dem gewohnten Gelb der vergangenen Jahre wäre laut Glock «zu weit hergeholt». Und auch das neue Class 1-Reglement mit neuen Motoren habe dem gelernten Gerüstbauer keine Schwierigkeiten bereitet.

Durch die unglücklichen Situationen gezeichnet, setzt sich Glock für die zweite Rennhälfte aber «keine festen Ziele», äußert aber Wünsche: «Ich will mich aus dem Tief herausziehen und in dieser Saison noch einige Highlights setzen.»