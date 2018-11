Motorsport-Spaßveranstaltung : Mick Schumacher fährt mit Vettel bei Race of Champions

Mick Schumacher wird gemeinsam mit Sebastian Vettel beim Race of Champions 2019 in Mexiko-Stadt antreten.

von dpa

20. November 2018, 15:25 Uhr

Der 19 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher bildet mit dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Vettel das Team Deutschland bei der Motorsport-Spaßveranstaltung. Dies teilten die Veranstalter mit. Vettel hatte mit Micks Vater von 2007 an sechs Siege nacheinander in der Nationenwertung gefeiert.

Der Teenager gibt nun sein Debüt bei dem Event. «Ich bin geehrt an dieser Veranstaltung teilzunehmen, die mein Vater immer geliebt hat und in der er zusammen mit Sebastian die Latte so hochgelegt hat», erklärte Mick Schumacher.

Das Race of Champions findet am 19. und 20. Januar im Baseballstadion Foro Sol statt, das auf dem Gelände des Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt liegt und einen spektakulären Rennabschnitt bildet. Die Veranstaltung ist ein sportlich bedeutungsloses Event, bei dem unter anderen Piloten aus der Formel 1, Nascar und IndyCar gegeneinander fahren. Das Race of Champions war eine Zeit lang der traditionelle Abschluss der Motorsport-Saison.