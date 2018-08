Grand Prix in Österreich : Moto3-Pilot Öttl kommt als 14. ins Ziel

Motorradrennfahrer Philipp Öttl hat den elften Moto3-WM-Lauf der aktuellen Saison in den Punkterängen beendet. Der 22-Jährige aus dem bayerischen Bad Reichenhall kam beim Österreich-Grand-Prix in Spielberg als 14. ins Ziel und kassierte dafür zwei WM-Zähler.

von dpa

12. August 2018, 12:24 Uhr

Öttl ging vom achten Startplatz in das Rennen und verlor bereits in der Startphase einige Positionen. Den Sieg holte sich der WM-Führende Marco Bezzecchi aus Italien. Bezzecchi, der für das sächsische Prüstel-Team antritt, baute seinen Vorsprung in der Fahrerwertung weiter aus. WM-Rivale Jorge Martin aus Spanien wurde Dritter. Platz zwei ging an den Italiener Enea Bastianini.