Großer Preis von San Marino : Motorrad-Pilot Öttl starker Vierter in Misano

Philipp Öttl hat beim Großen Preis von San Marino seinen zweiten Podestplatz in dieser Saison verpasst. Der 21-Jährige schaffte es in Misano in der Moto3 aber auf den starken vierten Platz.