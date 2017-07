Nach Protesten der Hersteller : Regeländerung bei DTM zurückgenommen

vergrößern 1 von 1 Foto: Hz 1 von 1

Nach Protesten der Hersteller hat der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) im Deutschen Tourenwagen Masters eine tags zuvor beschlossene Regeländerung zurückgenommen. Dabei ging es um umstrittene Performance-Gewichte.

Die drei in der DTM engagierten Hersteller Audi, BMW und Mercedes hatten die Entscheidung scharf kritisiert. Im Grundsatz gehe es darum, einen sportlich-fairen Wettbewerb zu erhalten, erklärte DMSB-Präsident Hans-Joachim Stuck. «Leider bargen alle bisherigen Varianten der Performance-Gewichtsregeln die Gefahr des Missbrauchs.»

Das Vorhaben hatte am Rande des neunten Saisonlaufs in Moskau einen Machtkampf ausgelöst. Der Hersteller Audi sprach sich gegen eine erneute Regeländerung zu den Zusatzgewichten in den DTM-Autos aus. «Wir sind mit dieser Regelung nicht einverstanden», sagte Audi-Motorsportchef Dieter Gass. Ebenso wie die Verantwortlichen der beiden anderen Hersteller BMW und Mercedes zeigte sich Gass darüber verwundert, dass die für eine Regeländerung zuständige DTM-Kommission nicht getagt habe.

Am Freitag hatte der DMSB bereits zum dritten Mal innerhalb der laufenden DTM-Saison eine Modifikation der ohnehin umstrittenen Performance-Gewichte bekanntgegeben. Alle 18 Piloten hatten sich zuvor unisono einen Verzicht auf die Gewichte in den Autos gewünscht, die für Ausgeglichenheit unter den Herstellern sorgen sollen.

Laut der neuen Regel hatte ein Zufallsgenerator darüber entscheiden sollen, welche Runden während eines Rennens für die Berechnung der Gewichte für das kommende Qualifying und den kommenden Lauf herangezogen werden. Damit sollte eine Manipulation der Rundenzeiten, wie es sie Mitte Juni auf dem Hungaroring in Budapest gegeben hatte, verhindert werden. Damals waren Piloten phasenweise bewusst langsam fuhren.

Die Verantwortlichen hätten erkannt, dass auch die Überarbeitung nicht den gewünschten Erfolg bringen würde, sagte Stuck. Nach dem Rennen in Moskau sollten sich die Verantwortlichen der DTM-Kommission zusammensetzen und eine Lösung finden.

erstellt am 23.Jul.2017 | 08:24 Uhr