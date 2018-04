Testfahrt in Berlin : Rosberg steigt als Investor in Formel E ein

Der frühere Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg steigt als Investor und Anteilseigner langfristig in die Formel E ein, teilte die vollelektrische Rennserie mit.

von dpa

10. April 2018, 13:00 Uhr

Der Weltmeister von 2016 wird zudem als erster Fahrer den neuen Formel-E-Wagen am Rande des Deutschland-Rennens am 19. Mai in Berlin testen. «Ich freue mich wirklich darauf, mich hinter das Steuer des Gen2-Fahrzeugs zu setzen», sagte der 32-Jährige, der lange Fan der Formel E ist.

Die Rennserie geht in ihr mittlerweile viertes Jahr. Danach wird auch BMW mit einem Werksteam vertreten sein. Porsche und Mercedes wollen 2019 einsteigen. Der Gen2 stellt eine neue Generation von Auto dar und soll ab der Saison 2018/19 eingesetzt werden. Der Wagen soll über eine doppelt so hohe Energiespeicherkapazität wie die bisherigen verfügen. Damit sollen künftig die Fahrzeugwechsel wegen entladener Batterien in der Mitte der Rennen wegfallen.