Motorrad-WM : Schrötter Dritter beim Moto2-Heimrennen auf dem Sachsenring

Hohenstein-Ernstthal (dpa) – Marcel Schrötter hat beim Moto2-WM-Lauf auf dem Sachsenring den guten dritten Platz belegt. Der 26 Jahre alte Motorrad-Pilot aus Landsberg war der einzige Deutsche, der es beim Heimrennen in die Punkteränge schaffte.

von dpa

07. Juli 2019, 13:30 Uhr

Jonas Folger wurde 17., Lukas Tulovic 24. Philipp Öttl konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht am Deutschland-Grand-Prix teilnehmen. Der Spanier Alex Marquez übernahm mit dem Sieg am Sonntag die WM-Führung. Der bisherige WM-Führende Tom Lüthi aus der Schweiz kam auf dem Sachsenring nicht über Rang fünf hinaus und rutschte in der Meisterschaft auf die zweite Position ab.

Beim Moto3-WM-Lauf hatte Wildcard-Starter Dirk Geiger zuvor den 23. Rang belegt. Der Mannheimer wies im Ziel 77 Sekunden Rückstand auf den Sieger und neuen WM-Führenden Lorenzo Dalla Porta (Italien) auf.