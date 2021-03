Eiskunstlauf : Müller/Dieck holen Olympia-Ticket - WM-Gold für Chen

Die Eistänzer Katharina Müller/Tim Dieck holen beim WM-Debüt einen Olympia-Startplatz. Zuvor gewinnt der US-Amerikaner Nathan Chen mit einem Sprung-Feuerwerk den dritten WM-Titel in Serie. Japans Star Yuzuru Hanyu wird nur Dritter.

Stockholm | Die deutschen Eiskunstläufer werden bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking auf jeden Fall in drei der vier Disziplinen antreten. Das dritte Ticket holten zum Abschluss der WM in Stockholm im Eistanz Katharina Müller/Tim Dieck (Gütersloh/Dortmund). Dafür reichte nach der Kür bei ihrem WM-Debüt der 18. Platz in der Gesamtwertung mit 168,33 ...

