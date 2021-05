Sprinterin : Muskelfaserriss: Lückenkemper fehlt bei Meisterschaften

Sprinterin Gina Lückenkemper muss wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel auf einen Start bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am Wochenende in Braunschweig verzichten.

Braunschweig | Die Vize-Europameisterin über 100 Meter hat sich die Verletzung nach Angaben ihres Managements bei einem Rennen in Boston zugezogen. Die 24-Jährige bereitet sich in der Gruppe von Lance Brauman in Florida/USA auf die Olympia-Saison vor. Trotz des Rückschlags hat Lückenkemper Tokio (23. Juli bis 8. August) nicht abgeschrieben. „Wenn der Kontrollterm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.