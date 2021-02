Basketball-Superstar : Nach 20 Jahren: Pau Gasol kehrt nach Barcelona zurück

Der frühere Basketball-Superstar Pau Gasol kehrt nach 20 Jahren wieder zu seinem Heimatverein FC Barcelona zurück, wo er einst seine Profi-Karriere begonnen hatte, teilten der 40 Jahre alte Spanier, der sechsmal ins NBA-Allstar-Team gewählt wurde, und der Club mit.

Barcelona | Mit den Los Angeles Lakers gewann er zwei Meisterschaften; zuletzt lief Gasol am 10. März 2019 in der nordamerikanischen Profiliga NBA für die Milwaukee Bucks auf. Danach stand er noch bei den Portland Trail Blazers unter Vertrag. „Ich freue mich, in...

