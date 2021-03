ATP-Tour : Nach Comeback in Doha: Federer sagt für Turnier in Dubai ab

Roger Federer hat seine Teilnahme am Tennisturnier in Dubai in der kommenden Woche abgesagt.

Doha | Das teilte der 39 Jahre alte Schweizer bei Twitter mit. Bei seinem Comeback-Turnier in Doha in dieser Woche hatte Federer sein zweites Match verloren und war im Viertelfinale gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili ausgeschieden. „Es war großartig für mich, auf die ATP-Tour zurückzukehren. Ich habe jede Minute genossen, wieder in Doha zu spielen“...

