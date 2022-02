Tennis-Star : Nach Disqualifikation: Zverev gibt Davis-Cup-Comeback

Nach seiner Disqualifikation beim ATP-Turnier in Acapulco gibt Alexander Zverev überraschend sein Comeback im Davis Cup.

Der Olympiasieger wurde für das Qualifikationsspiel am 4./5. März in Rio de Janeiro nachnominiert, wie der Deutsche Tennis Bund mitteilte. Dafür gehört Daniel Altmaier nicht mehr zum Team von Bundestrainer Michael Kohlmann. „Wir freuen uns, dass Alexander dabei ist. Sein Verhalten in Acapulco war ohne Frage inakzeptabel und falsch. Das hat Alexander se...

