NHL : Nach Playoff-Aus: Gretzky tritt als Oilers-Vize ab

Vize-Präsident Wayne Gretzky verlässt die Edmonton Oilers nach dem Playoff-Aus in der nordamerikanischen NHL.

Edmonton | Das twitterte der als größter Eishockey-Spieler der Historie geltende 60 Jahre alte Kanadier am Dienstagabend. Zuvor waren die Oilers, mit denen Gretzky als Spieler einst vier Stanley Cups gewann, in der ersten Playoff-Runde an den Winnipeg Jets gescheitert. „Die Oilers, deren Fans und die Stadt Edmonton haben mir und meiner Familie über vier Jahrz...

