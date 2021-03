Saisonfinale : Nach Weltmeisterin Jörg: Snowboarderin Loch beendet Karriere

Nach Weltmeisterin Selina Jörg verlieren die deutschen Snowboarder auch eine zweite Weltklasse-Athletin.

Marktschellenberg | Cheyenne Loch kündigte an, ihre Karriere nach dem Saisonfinale in Berchtesgaden zu beenden. Die 26-jährige Sportlerin aus Schliersee will nach vielen Verletzungen und zuletzt andauernden Problemen am Sprunggelenk nicht mehr weitermachen. „Die Verhältnismäßigkeiten stimmen nicht mehr. Ich habe unter Belastung ständig Schmerzen. Unter diesen Bedingun...

