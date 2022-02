Arnold Clark Cup in England : Nächster Ausfall für DFB-Frauen: Sjoeke Nüsken mit Corona

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat in Sjoeke Nüsken von Eintracht Frankfurt einen weiteren Ausfall für den Arnold Clark Cup der Fußballerinnen in England.

Die vielseitig einsetzbare 21-Jährige fehlt bei dem Vier-Nationen-Turnier wegen eines positiven Coronatests, wie der DFB am Montag mitteilte. Das deutsche Team startet am Donnerstag (15.30 Uhr/ARD-Livestream) in Middlesbrough gegen Spanien. Nächster Gegner ist am Sonntag in Norwich Olympiasieger Kanada, am 23. Februar geht es in Wolverhampton gegen Eng...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.