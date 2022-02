Champions League : Nagelsmann: „Meine Herangehensweise werde ich nicht ändern“

Trainer Julian Nagelsmann wird von seinem Kurs beim FC Bayern München auch nach der Niederlage in Bochum nicht abweichen. „Meine Herangehensweise werde ich nicht ändern“, sagte der 34-Jährige vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei RB Salzburg.

„Meistens sind wir in der Lage, mehr Tore zu schießen als zu kriegen“, äußerte Nagelsmann zum offensiven Ansatz. „Das Lustige am Fußball ist, dass es diese Diskussionen nur nach Niederlagen gibt“, bemerkte der 34-Jährige. Erwartet wird, dass er im Achtelfinal-Hinspiel in der Abwehr wieder von Vierer- auf Dreierkette umstellt und Corentin Tolisso als we...

