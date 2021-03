Basketball : NBA-All-Star-Game: James mit Spaß, Antetokounmpo überragt

Ein NBA-All-Star-Spiel während der Corona-Pandemie? Nicht nur LeBron James äußerte seine Zweifel und Kritik. Den Spaß am Zusammenspiel mit Curry und Antetokounmpo ließ sich James aber nicht nehmen.

Atlanta | Trotz seiner Kritik an einem NBA-All-Star-Spiel inmitten der Corona-Pandemie hatte Superstar LeBron James dann doch richtig Spaß. Der Basketball-Profi der Los Angeles Lakers verbuchte am Sonntag in Atlanta mit dem 170:150 gegen Team Durant den vierten Sieg in seinem vierten Spiel als Kapitän einer All-Star-Mannschaft und feierte vor allem das Zusam...

