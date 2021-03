Basketball : NBA: Nationalspieler gehen mit Siegen in die All-Star-Pause

Die Washington Wizards haben mit Nationalspieler Moritz Wagner im letzten Spiel vor der All-Star-Pause in der NBA unerwartet gegen die Los Angeles Clippers gewonnen.

Washington | Die Wizards hatten gegen das Topteam zwischenzeitlich 16 Punkte Rückstand, kämpften sich aber zurück und verteidigten ihren Vorsprung auch in den umkämpften Schlusssekunden. Wagner kam in etwas mehr als 19 Minuten Spielzeit auf zwölf Punkte und drei geklaute Bälle. „Wir wollen in die Playoffs“, sagte Wagner. „Dafür müssen wir tun, was wir tun müsse...

