Basketball : NBA: Nets verlieren und können auf Irving im Endspurt hoffen

Die Brooklyn Nets können im Saisonendspurt und den Playoffs allem Anschein nach wieder ohne Einschränkungen mit Kyrie Irving planen.

Nach Informationen der US-Nachrichtenagentur AP will New Yorks Bürgermeister Eric Adams am Donnerstag eine Ausnahmeregel für Sportler und Künstler bekanntgeben und ihnen das Arbeiten in New York erlauben, auch wenn sie nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Bislang darf Irving aus diesem Grund nur auswärts für die Nets antreten. Nach dem 120:132 geg...

