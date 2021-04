Vorzeitiger Sieg : Nepomnjaschtschi gewinnt Kandidatenturnier zur Schach-WM

Jan Nepomnjaschtschi hat im russischen Jekaterinburg das Kandidatenturnier zur Schach-WM vorzeitig gewonnen und darf im Herbst Weltmeister Magnus Carlsen herausfordern.

Jekaterinburg | Der 30-jährige Russe hatte in der 13. Runde früh Vorteile gegen den um seine letzte Chance kämpfenden Maxime Vachier-Lagrave (Frankreich). Als sein engster Verfolger Anish Giri (Niederlande) gegen den Russen Alexander Grischtschuk mit zwei Bauern weniger auf Verlust stand, bot Nepomnjaschtschi das Remis an und hat nun 8,5 Punkte. Selbst wenn er in ...

