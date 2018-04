Auch für EM in Berlin : Neun Russen erhalten Startrecht vom Weltverband IAAF

Neun weitere russische Leichtathleten dürfen als neutrale Athleten an internationalen Wettkämpfen und damit auch an der EM im August in Berlin teilnehmen.

von dpa

12. April 2018, 15:31 Uhr

Wie der Weltverband IAAF mitteilte, wurde damit insgesamt 30 Athleten aus Russland das Startrecht für dieses Jahr genehmigt, 30 Sportlern wurde es verweigert. Im Dezember seien insgesamt von 140 russischen Athleten Anträge zur Genehmigung des Startrechts bei der IAAF eingereicht worden.

Der russische Leichtathletik-Verband Rusaf ist wegen des aufgedeckten flächendeckenden Dopings in seinem Land seit November 2015 vom Weltverband suspendiert.

Unter den neun Russen, denen auch das Startrecht für 2018 erteilt wurde, ist Sergej Schubenkow. Der Weltklasseläufer war bei der WM 2017 in London Zweiter über 110 Meter Hürden geworden und hatte als erster neutraler Athlet seines Landes nach dem Doping-Skandal eine WM-Medaille gewonnen.