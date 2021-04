Eishockey : NHL: Sturm mit zwei Scorerpunkten bei Minnesotas Sieg

Der Augsburger Nico Sturm hat den Minnesota Wild in der NHL mit einem Tor und einer Vorlage zu einem 4:1 gegen die Arizona Coyotes verholfen.

Glendale | Der Erfolg war für das Team ein großer Schritt in Richtung Teilnahme an den NHL-Playoffs und bereits der fünfte Sieg in Serie. Der deutsche Eishockeyspieler bereitete im zweiten Drittel den Ausgleich von Kevin Fiala vor und erzielte bei leerem Tor den Treffer zum Endstand. In der West-Division der NHL stehen die Wild hinter den Vegas Golden Knights...

