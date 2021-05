Euroleague : Niederlage in Mailand: Bayern verpassen Final Four

Die Basketballer des FC Bayern haben den Einzug in das Final Four der Euroleague knapp verpasst.

München | Der Bundesligist verlor das fünfte Spiel der Best-of-Five-Viertelfinalserie bei Olimpia Mailand mit 89:92 (40:50). Die Münchner konnten damit ihre bärenstarke Saison in der europäischen Königsklasse nicht mit einer Teilnahme am Finalturnier Ende Mai in Köln krönen. Dem Team von Coach Andrea Trinchieri reichten 19 Punkte von Jalen Reynolds und 17 Pu...

