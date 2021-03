Champions League : Niederlage in Trient: Berlin Volleys ausgeschieden

Für die Berlin Volleys war im Viertelfinale der Champions League Endstation.

Trento | Das Rückspiel in der Runde der besten acht Mannschaften verlor der zehnmalige deutsche Volleyballmeister bei Trentino Volley mit 0:3 (22:25, 21:25, 14:25). Nach der 1:3-Niederlage in der ersten Partie eine Woche zuvor stand das Ausscheiden der Berliner bereits nach den ersten beiden verlorenen Sätzen in Trient fest. ...

