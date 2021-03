Eishockey : Niederlagen für deutsche Profis in der NHL 

Die deutschen Eishockey-Profis in der NHL haben in den Spielen am Donnerstag allesamt Niederlagen kassiert.

Ottawa | Tim Stützle unterlag mit den Ottawa Senators den Calgary Flames 3:7. Tobias Rieder kassierte mit den Buffalo Sabres ein 2:5 gegen die New York Islanders. Beide Angreifer blieben ohne Torbeteiligung. Torwart Thomas Greiss kam beim 2:5 der Detroit Red Wings gegen die Caroline Hurricanes gar nicht zum Einsatz. ...

