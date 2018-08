WM in London : Niederlande und Irland in Hockey-WM-Halbfinals der Damen

London (dpa) – Niederlande gegen Australien und Irland gegen Spanien lauten am Samstag die beiden Halbfinal-Paarungen bei der Hockey-Weltmeisterschaft der Damen in London.

von dpa

03. August 2018, 08:44 Uhr

Titelverteidiger Niederlande setzte sich mit 2:0 (1:0) im Viertelfinale gegen Gastgeber England durch. Zuvor hatten die Irinnen nach torloser regulärer Spielzeit Indien mit 3:1 im Penaltyschießen besiegt und zählen damit erstmals bei einer WM zu den besten vier Nationen.

Australien hatte bereits am Mittwochabend mit 4:3 im Shootout gegen Argentinien gewonnen. Die deutschen Damen waren zuvor überraschend mit 0:1 (0:0) gegen Spanien ausgeschieden. Aufgrund des ersten Platzes in der Vorrundengruppe C beendet der Olympia-Dritte die WM automatisch als Fünfter und erhält 400 Weltranglistenpunkte. Das Finale findet am Sonntag (17.30 Uhr) statt.