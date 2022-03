dpa-Interview : Nowitzki: Franz Wagner kann eine wichtige EM-Rolle spielen

Dirk Nowitzki will helfen, dass die EM in Köln und Berlin ein Erfolg wird. Eine Rolle als Teammanager ist aber nicht vorgesehen. Mit den Profis in der NBA steht er in ständigem Kontakt.

Dirk Nowitzki ist bei der EM in Deutschland dabei. Zwar nicht als Spieler, aber als Botschafter des Turniers. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur spricht die Basketball-Legende über das Turnier im September, die deutschen NBA-Profis und die sportlichen Aktivitäten seiner Kinder. Herr Nowitzki, vor dem EM-Auftakt wird ihr Trikot in der Kölner Aren...

