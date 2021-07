16. Tour-Etappe : Österreicher Konrad siegt auf zweite Pyrenäen-Etappe

Patrick Konrad hat bei der 108.

Saint-Gaudens | Tour de France den zweiten Etappensieg für das deutsche Team Bora-hansgrohe geholt. Der Österreicher gewann das 169 Kilometer lange 16. Teilstück in den Pyrenäen von Pas de la Case nach Saint-Gaudens als Solist vor dem Italiener Sonny Colbrelli und dem Australier Michael Matthews. Konrad war am Samstag noch Zweiter geworden, feierte am Dienstag ...

