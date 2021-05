Final-Four-Turnier : Ohne Pleiß: Anadolu Efes erreicht Euroleague-Finale in Köln

Ohne Mithilfe des deutschen Basketball-Profis Tibor Pleiß hat Anadolu Efes Istanbul das Finale der Euroleague erreicht.

Köln | Der türkische Spitzenclub setzte sich im Halbfinale des Final-Four-Turniers in Köln gegen ZSKA Moskau um Nationalspieler Johannes Voigtmann mit 89:86 (49:37) durch. 2,18-Meter-Riese Pleiß kam in seiner Heimatstadt nicht zum Einsatz, Voigtmann steuerte für die unterlegenen Russen sechs Zähler bei. Beste Werfer der Partie waren der Moskauer Will Clyb...

