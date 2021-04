NHL : Oilers besiegen Flames: Vorlagen von Draisaitl, Kahun trifft

Die deutschen Eishockey-Profis Leon Draisaitl und Dominik Kahun sind in der nordamerikanischen NHL beim Sieg der Edmonton Oilers gegen die Calgary Flames an allen Treffern beteiligt gewesen.

Edmonton | Kahun traf beim 3:2-Sieg zum zwischenzeitlichen 2:2 und Leon Draisaitl bereitete die anderen beiden Tore vor. Durch den siebten Heimsieg nacheinander übernehmen die Oilers den zweiten Platz in der North-Division. Im sogenannten „Battle of Alberta“ ging Calgary im ersten Drittel durch Michael Stone in Führung. Auf Zuspiel von Draisaitl glich Ryan Nu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.