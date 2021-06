Sommerspiele : Olympia 2032: IOC-Exekutivkomitee schlägt Brisbane vor

Das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees hat die australische Stadt Brisbane zur Wahl als Ausrichter der Sommerspiele 2032 vorgeschlagen.

Lausanne | Dies teilte das IOC mit. Die endgültige Entscheidung über die Vergabe der Spiele der XXXV. Olympia an Brisbane trifft die IOC-Session am 21. Juli in Tokio. Die Entscheidung der Exekutive basierte auf einem Bericht der Future Host Commission, die das Projekt Brisbane 2032 in den vergangenen Monaten detailliert analysiert hat. Die IOC-Führung hat sic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.