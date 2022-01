Winterspiele : Olympia-Formbarometer: Die deutschen Chancen in Peking

Die Medaillen-Hoffnungen des deutschen Teams bei den Winterspielen in Peking liegen vor allem im Eiskanal und auf der Skisprung-Schanze. In einstigen Parade-Disziplinen drohen dagegen Enttäuschungen.

Mit 31 Medaillen war das deutsche Team bei den Winterspielen in Pyeongchang vor vier Jahren die Nummer zwei im Medaillenspiegel. Das dürfte in Peking schwer zu übertreffen sein. Ein Formcheck des deutschen Olympia-Teams: Biathlon: Dank der Weltcup-Erfolge von Benedikt Doll und Johannes Kühn sowie der Staffel sind die Männer deutlich besser in Form als ...

