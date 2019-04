Turn-EM in Stettin : Olympia-Held Toba ohne Fehler im Mehrkampf-Finale

Für Andreas Toba bleiben diese Europameisterschaften von Stettin in guter Erinnerung. Als einzigem deutschen Turner war dem Olympia-Helden von Rio der Einzug in ein Finale gelungen. Am Freitag gelang ihm im Mehrkampf eine weitere Steigerung.

von dpa

12. April 2019, 16:30 Uhr

Nach der Reckübung entlud sich bei Andreas Toba die enorme Anspannung: Der sonst so ruhig wirkende Hannoveraner jubelte dem Publikum mit erhobenen Fäusten zu.

Mit Platz elf im Finale der Mehrkampf-Entscheidung hatte der 28 Jahre alte Olympia-Held bei den Turn-Europameisterschaften in Stettin die deutschen Erwartungen erfüllt.

«Es lief noch besser als im Vorkampf. Diese Leistung war eine Bestätigung für das harte Training nach den vielen Verletzungen», sagte Toba zufrieden. Bei seinem Comeback nach drei Jahren ohne einen kompletten Sechskampf beeindruckte der 28 Jahre alte Niedersachse vor allem durch Ausgeglichenheit. Mit 82,231 Punkten verfehlte er die Top 10 und seine beste EM-Platzierung mit Rang sieben von 2013 in Moskau nur knapp.

Cheftrainer Andreas Hirsch lobte die Konstanz des Athleten, der inklusive des Podiumtrainings in Stettin 18 Übungen ohne Patzer absolvierte. «Das werde ich morgen in den Knochen spüren», meinte Toba schmunzelnd. «Ich habe eben ein Programm einstudiert, dass ich ohne Sturz durchkomme. Jetzt gilt es, weiter an den Schwierigkeiten zu arbeiten, um wieder in die Top 10 zu rutschen.»

Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro war Toba enorme Aufmerksamkeit zuteil geworden, weil er mit einem zuvor erlittenen Kreuzbandriss am Pauschenpferd weiter turnte und damit der deutschen Riege den Einzug ins olympische Team-Finale ermöglichte.

Erstmals Europameister wurde in der mit 1500 Zuschauern nur halb gefüllten Netto-Arena der in der Bundesliga für die TG Saar startende Russe Nikita Nagorny mit 88,665 Punkten vor seinem Teamgefährten, dem Allround-Weltmeister Artur Dalalojan (87,832). EM-Bronze ging überraschend an den Zyprer Marios Georgiou (84,398). «Die Russen sind ganz normale Menschen, aber sie turnen schon knallig», lobte Hirsch die derzeit überragenden Turner.

Im Mai wird er mit seiner Riege ins Trainingslager der Champions an den «Runden See» bei Moskau reisen, um einiges von den Russen zu lernen. «Auf solch einer Leistung wie der von Andreas können wir aufbauen, um uns bei der WM in Stuttgart das Olympia-Ticket zu sichern», räumte der Cheftrainer ein. Zuvor hatten alle anderen deutschen Turner die Finals verpasst und mussten in Stettin somit einen Rückschlag einstecken.