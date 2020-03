Coronavirus-Pandemie : Olympischer Fackellauf startet ohne Fackel und Zuschauer

Fukushima (dpa) – Der Fackellauf der Olympischen Spiele in Tokio wird am Donnerstag in der Präfektur Fukushima unter Ausschluss der Öffentlichkeit ohne Fackel, ohne Fackelträger und ohne jegliche Zeremonie starten.

von dpa

24. März 2020, 08:33 Uhr

Die olympische Flamme, die am 12. März aus Griechenland eingetroffen war, werde in einer Laterne getragen und von einem Fahrzeug entlang der von den Organisatoren erhofften leeren Straßenränder transportiert. Das berichteten der nationale TV-Sender NHK und die Nachrichtenagentur Kyodo .

Die Eröffnung der Olympischen Spiele am 24. Juli in Tokio ist derzeit fraglich, nachdem Thomas Bach als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees erklärt hatte, dass innerhalb von vier Wochen über eine mögliche Verschiebung entschieden werde. Eine Absage der Spiele schloss Bach aus.

Bis Dienstag gab es in Japan 1128 bestätigte Infizierte mit dem Coronavirus und 42 Todesfälle.

Tags zuvor hatten - ungeachtet der Sorgen um die Coronavirus-Pandemie - rund 55.000 Japaner in Sendai das Olympische Feuer besichtigt. Das Feuer war am Bahnhof der Stadt in einem goldenen Kessel ausgestellt. Dabei bildeten sich Warteschlangen von bis zu 500 Metern.