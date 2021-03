Tischtennis : Ovtcharov gewinnt erstes WTT-Turnier in Katar

Der deutsche Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov hat das erste Turnier der neuen WTT-Serie im Tischtennis gewonnen.

Doha | In Doha besiegte der frühere Weltranglisten-Erste im Endspiel den 19-jährigen Lin Yun-Ju aus Taiwan in 4:1 Sätzen. Ovtcharov schlug damit in der Hauptstadt Katars nacheinander die beiden „Wunderkinder“ des Tischtennis, denn zuvor hatte er sich im Halbfinale gegen den erst 17 Jahre alten Japaner Tomokazu Harimoto durchgesetzt. „Ich bin sehr froh, da...

