Ehemaliger Conmebol-Chef : Paraguay billigt Auslieferung von Nicolás Leoz an USA

Der langjährige Chef des südamerikanischen Fußballverbandes CONMEBOL, Nicolás Leoz, soll im Rahmen des Prozesses um den FIFA-Korruptionsskandal aus seinem Heimatland Paraguay in die USA ausgeliefert werden. Dies beschloss am 16. November ein Richter in Asunción.